Ufficio postale chiuso per lavori Villafranca Sicula entra nel progetto Polis

L’ufficio postale di Villafranca Sicula sarà temporaneamente chiuso a partire da domani per lavori di ammodernamento. Poste Italiane ha annunciato che l’intervento, che interesserà la sede di corso Vittorio Emanuele, mira a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza per gli utenti. La chiusura durerà fino a completamento dei lavori, senza indicare una data precisa di riapertura. La località entra così nel progetto “Polis”.

Partono i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Villafranca Sicula. Lo ha comunicato Poste Italiane spiegando che da domani la sede di corso Vittorio Emanuele sarà interessata da interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza per i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Paduli, ufficio postale chiuso dal 27 gennaio per lavori del progetto Polis Lavori progetto Polis all'ufficio postale, riapertura posticipata a CarpinoPoste Italiane informa che, per consentire il completamento dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, la riapertura dell’ufficio...