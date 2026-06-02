Oliver Glasner lascia il Crystal Palace dopo due stagioni e tre trofei vinti. La decisione viene comunicata tramite una lettera, in cui esprime gratitudine e ricordi positivi dell’esperienza nel club. Non sono state annunciate le prossime destinazioni dell’allenatore. La notizia circola mentre si fanno ipotesi su un possibile approdo a Milano.

Adesso non ci sono più ostacoli formali: Oliver Glasner è ufficialmente libero e pronto per il Milan. A poche ore dal summit con la dirigenza rossonera, l'allenatore austriaco ha salutato definitivamente il Crystal Palace. Lo ha fatto attraverso una toccante lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale delle Eagles, un manifesto di leadership e mentalità che spiega perfettamente perché Gerry Cardinale e Ralf Rangnick abbiano scelto proprio lui per il dopo Massimiliano Allegri. Arrivato a Selhurst Park nel mezzo di scetticismo generale, Glasner lascia l'Inghilterra dopo un biennio straordinario, culminato con la storica vittoria della Conference League a Lipsia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Pianetamilan.it - Ufficiale, Glasner lascia il Crystal Palace: “Porto con me tanti bei ricordi”. A Milano?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Glasner lascia il Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League: “Non sono un mago”Oliver Glasner ha annunciato che lascerà il suo incarico come allenatore del Crystal Palace, nonostante abbia appena conquistato la vittoria in una...

LIVE Alle 21 Crystal Palace-Rayo Vallecano, le ufficiali: Glasner con Mateta, Alemao per PerezAlle 21 si gioca la partita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, con le formazioni ufficiali annunciate.

Temi più discussi: Oliver Glasner, un allenatore speciale: così ha trasformato il Crystal Palace in una big; Intervista a Oliver Glasner: la finale di Conference League prima dell'addio; Glasner, il visionario che ha riscritto la storia del Palace; Il Crystal Palace riscrive la sua storia europea: da zero trofei in oltre un secolo a tre titoli in dodici mesi, il caso Lione e la 'retrocessione' in Conference League.

Ufficiale: Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. @la_rossonera x.com

Crystal Palace, ufficiale l'addio di Glasner. Lunga lettera dell'austriaco per i tifosiIl Crystal Palace ha annunciato l'addio di Oliver Glasner che non è più l'allenatore del club inglese. L'austriaco ha scritto una lunga lettera ai tifosi ... milannews.it

[Goal.com] È uno scenario curioso: un allenatore tedesco potrebbe presto sostituire Oliver Glasner al Crystal Palace? - collegato Dino Toppmöller reddit

Crystal Palace, è ufficiale l'addio di Oliver Glasner: lettera di saluti ai tifosi, ora l'incontro decisivo per la panchina del MilanLa notizia non stupisce più di tanto, considerando che Oliver Glasner aveva annunciato il suo addio al Crystal Palace già lo scorso gennaio, in concomitanza col momento più complicato della stagione e ... calciomercato.com