LIVE Alle 21 Crystal Palace-Rayo Vallecano le ufficiali | Glasner con Mateta Alemao per Perez

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21 si gioca la partita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, con le formazioni ufficiali annunciate. Glasner schiera Mateta in attacco e Alemao al posto di Perez. La gara si tiene alla RedBull Arena di Lipsia, dove si affrontano le squadre britanniche e spagnole in una finale europea.

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(4-2-3-1): Batalla; Ra?iu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. All. Perez (3-4-2-1): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner (4-2-3-1): Batalla; Ra?iu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. All. Perez (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner Arbitro: Maurizio Mariani (Italia) Guardalinee: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (Italia) 4° uomo: Glenn Nyberg (Svezia) VAR: Marco Di Bello (Italia)?VAR Assistant: Daniele Chiffi (Italia). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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