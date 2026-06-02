Ufficiale | Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna I dettagli sul contratto

Il Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore. La società ha confermato l’accordo e i dettagli sul contratto sono stati resi noti. Tedesco prende il comando della squadra a partire da questa stagione, sostituendo l’allenatore precedente. La decisione è stata comunicata tramite canali ufficiali del club. Nessun’altra informazione sui termini contrattuali è stata diffusa.

Diventa ufficiale il presente di Domenico Tedesco come allenatore dei rossoblù. Il Bologna FC ha ufficializzato l'affidamento della guida tecnica della prima squadra. Nella nota pubblicata sul sito ufficiale, il club ha annunciato di aver “sottoscritto” con Tedesco “un contratto fino al 30 giugno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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ufficiale Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna

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Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna: ora è ufficiale. “Benvenuto mister”Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore, sostituendo Vincenzo Italiano.

Adesso è ufficiale: il tecnico calabrese Domenico Tedesco nuovo allenatore del BolognaIl Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore.

Temi più discussi: Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna: Da giovane il codino come Baggio, la laurea in ingegneria e il lavoro alla Mercedes. Parla sei lingue e ama Lucio Dalla; Parla sei lingue, adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna: Domenico Tedesco finalmente in Serie A; Chi è Domenico Tedesco: per lui esordio in serie A; Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna, è fatta: la carriera tra Bundesliga e Belgio, sarà la sua prima volta in Serie A.

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