La Commissione europea ha chiesto a nove Paesi, tra cui l’Italia, di cominciare a eliminare progressivamente i controlli temporanei sui confini interni dell’area Schengen. La raccomandazione riguarda specifiche tratte delle frontiere interne e mira a ridurre le restrizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si basa su un invito formale a rimuovere i controlli. La Lega ha risposto dichiarando che la decisione sarà presa dai singoli governi nazionali.

Bruxelles torna a premere sui confini interni dell’area Schengen. La Commissione europea ha raccomandato oggi a nove Paesi - Italia compresa - di avviare una rimozione graduale dei controlli temporanei introdotti lungo alcune tratte delle frontiere interne. Il richiamo dell’esecutivo Ue riguarda Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia. Si tratta degli Stati che hanno notificato la reintroduzione dei controlli per ragioni legate alla sicurezza e alla gestione dei flussi. Una misura consentita dal diritto europeo, ma solo a determinate condizioni e per periodi limitati. Quando la proroga supera i dodici mesi, la Commissione è tenuta a esprimere un parere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Messaggio Ue all'Italia e altri 8 Paesi: "Stop ai controlli a frontiere interne". Ma La Lega avverte: "Decidiamo noi"

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