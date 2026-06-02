Ucraina pioggia di missili su Kiev | 22 morti e oltre 100 feriti

A Kiev sono stati lanciati più di 20 missili, provocando 22 morti e oltre 100 feriti. Le esplosioni hanno colpito zone civili, senza specificare obiettivi militari. La città è stata colpita ripetutamente nelle ultime ore, secondo fonti ufficiali. Non ci sono dettagli sui responsabili, ma le autorità segnalano danni significativi e interventi di emergenza in corso. Nessuna informazione immediata su eventuali altri attacchi o sviluppi sul conflitto.

? Domande chiave Perché Mosca sta colpendo sistematicamente i civili invece dei fronti?. Come sta cambiando l'andamento del conflitto sul terreno?. Quali limiti logistici e finanziari stanno frenando l'offensiva russa?. Perché l'ipotesi di un cessate il fuoco è tornata concreta?.? In Breve Attacco coordinato di decine di missili e centinaia di droni il 2 giugno 2026. Difficoltà tattiche e costi economici crescenti per le forze di Mosca. Inversione di rotta delle forze ucraine sul terreno di combattimento. Possibilità concreta di un cessate il fuoco per via dei nuovi equilibri. Attacchi missilistici e droni su Kiev e altre città ucraine: almeno 22 morti e oltre cento feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucraina, bombardamento russo su Kiev: morti e feriti

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