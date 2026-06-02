Nella notte, lanci di droni e missili russi hanno causato almeno 22 morti, tra cui un bambino, e circa 100 feriti in diverse zone dell’Ucraina. Gli attacchi hanno interessato principalmente Kiev e Dnipro, con centinaia di droni e decine di missili che hanno colpito le aree civili. Sono stati registrati danni a infrastrutture e abitazioni. L’offensiva è tra le più intense degli ultimi mesi.

KIEV (UCRAINA) – Nuova notte di terrore in Ucraina. La Russia ha sferrato uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, colpendo con centinaia di droni e decine di missili Kiev e numerose altre regioni del Paese. Secondo le autorità ucraine, il bilancio provvisorio è di almeno 22 vittime, tra cui un bambino, e oltre cento feriti. Numerosi edifici, tra cui un palazzo di nove piani a Kiev sono crollati e a lungo si è scavato sotto le macerie. L’offensiva arriva mentre i tentativi diplomatici per una tregua continuano a mostrare scarsi progressi. Mosca ha negato l’attacco contro i civili, affermando di aver colpito con “armi di precisione” impianti dell’industria della difesa Ucraina, “10 aziende produttrici di prodotti militari, tra cui droni d’attacco”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Ucraina: missili e droni russi provocano 22 morti (anche un bambino) e 100 feriti civili a Kiev e Dnipro

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