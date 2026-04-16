Ucraina nella notte massiccio attacco missilistico russo almeno 14 morti e 84 feriti a Kiev Dnipro e Odessa

Nella notte, le forze russe hanno condotto un ampio attacco missilistico su diverse città ucraine, colpendo principalmente Kiev, Dnipro e Odessa. L’attacco ha provocato almeno 14 vittime e lasciato 84 persone ferite. Le autorità locali stanno gestendo le emergenze mentre si attendono ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’attacco. La situazione resta sotto osservazione mentre si susseguono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

Le forze russe nella notte hanno lanciato un vasto attacco missilistico in tutta l'Ucraina, causando almeno 12 morti e 84 feriti tra Kiev, Dnipro e Odessa. I raid arrivano mentre il Paese attraversa una grave carenza di sistemi di difesa aerea.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucraina, la Russia lancia un massiccio attacco notturno su Odessa

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