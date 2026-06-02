ucraina distruzione a dnipro dopo gli attacchi russi nella notte

Durante la notte, l’Ucraina è stata colpita da una serie di attacchi russi con missili e droni, causando danni a Dnipro. Le forze russe hanno lanciato più attacchi consecutivi, con esplosioni e incendi registrati nella città. Non sono stati comunicati dettagli su vittime o danni specifici. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e le conseguenze degli attacchi, mentre le forze di difesa sono in allerta.

La Russia ha attaccato l’Ucraina con una raffica di missili e droni durante la notte: Mosca ha lanciato 73 missili e 656 droni in tutta l’Ucraina, secondo l’aeronautica militare del Paese, con gli obiettivi principali tra cui Kiev, la città centrale di Dnipro e le città orientali di Poltava, Kharkiv e Zaporizhzhia. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 40 missili e 602 droni. Sono stati registrati colpi di 30 missili balistici, tre missili da crociera e 33 droni in almeno 38 località. I detriti dei droni distrutti sono caduti in 15 punti, ha detto l’aeronautica. Almeno quattro persone sono state uccise a Kiev e 58 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino in una dichiarazione su Telegram. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SHOCK! RADIOACTIVE TRACES FOUND AFTER THE ATTACK — URANIUM DETECTED IN A RUSSIAN DRONE!

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