Ucraina almeno 16 morti in attacchi russi nella notte

Da lettera43.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2026, l’Ucraina è stata interessata da una nuova offensiva russa che ha coinvolto centinaia di droni e decine di missili. Diverse città sono state colpite durante l’attacco, causando almeno 16 vittime. Le autorità locali hanno confermato l’ampiezza degli attacchi e i danni provocati, mentre le forze di sicurezza stanno intervenendo per gestire la situazione.

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2026 la Russia ha lanciato una nuova ondata di attacchi su larga scala contro l’ Ucraina, colpendo diverse città con centinaia di droni e decine di missili. Il bilancio provvisorio è di almeno 16 morti e circa 100 feriti. Tra le vittime anche un ragazzo di 12 anni, ucciso a Kyiv. Proprio nella capitale sono scoppiati numerosi incendi e diversi edifici sono stati danneggiati, per un totale di quattro vittime: Squadre di emergenza hanno lavorato per ore tra le macerie e diversi paramedici sono rimasti feriti, come reso noto dal sindaco Vitali Klitschko. Tra le altre città colpite figurano Odessa, dove sono morte nove persone e sono state danneggiate infrastrutture portuali e civili, e Dnipro, dove si sono registrate due vittime.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Guerra in Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev

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