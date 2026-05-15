Nella notte tra mercoledì e giovedì, Kiev è stata colpita da un attacco che ha coinvolto centinaia di droni e decine di missili provenienti dalla Russia. L’offensiva ha causato la morte di almeno 24 persone, tra cui tre bambini. Le autorità stanno ancora lavorando per rimuovere le macerie e cercare eventuali sopravvissuti tra i resti degli edifici colpiti. L’attacco ha provocato danni e interruzioni nella capitale ucraina.

Centinaia di droni e decine di missili sopra Kiev. Almeno 24 persone, tra cui tre bambini, sono state uccise dall’offensiva lanciata da Russia sulla capitale Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì 14 maggio. Uno degli attacchi più intensi degli ultimi mesi, che chiude ogni spiraglio aperto con i tre giorni di tregua annunciati da Trump la settimana scorsa. 47 al momento i feriti ma il numero delle vittime potrebbe salire: sono ancora in corso le operazioni di ricerca e recupero delle squadre di soccorso, che scavano senza sosta sotto le macerie degli edifici del distretto di Darnytskyi. Secondo quanto riferito dalle forze militari ucraine, Mosca ha impiegato 675 droni d’attacco e 56 missili, andando a colpire soprattutto infrastrutture e obiettivi civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni e missili su Kiev, almeno 24 morti per il maxi attacco russo. Si scava ancora tra le macerie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Droni e missili su Kiev, i soccorritori al lavoro tra le macerie

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Attacco russo con missili e droni su Kiev: "Civili sotto le macerie di un palazzo"

Leggi anche: Massiccio attacco russo nella notte: droni e missili su Kiev e altre città

#ucraina comunque oggi si è capito a cosa servono i cessate il fuoco di putin. Ad accumulare droni e missili che vengono lanciati tutti assieme invece che diluiti su più giorni x.com

La Russia colpisce Kyiv con droni e missili balistici, uccidendo 1 persona e ferendone 33 reddit

Video. Ucraina, attacco di droni e missili russi su Kiev: almeno un mortoVideo. La capitale ucraina Kiev è stata colpita giovedì all’alba da un massiccio attacco russo con droni e missili, che ha causato almeno un morto e 31 feriti, secondo le autorità locali. it.euronews.com

Ucraina, droni e missili russi colpiscono Kiev: crollato un palazzo residenziale | VIDEOL'aeronautica Militare ucraina ha diffuso un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri Mig-31. Attivati i sistemi di difesa aerea per abbattere i droni russi, ma non tutti ... tg.la7.it