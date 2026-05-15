A Kiev, le vittime di un attacco missilistico russo sono almeno 24, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'attacco ha colpito un edificio residenziale, causando danni ingenti e lasciando dietro di sé macerie. In città, si sono svolte cerimonie di commemorazione con fiori e lacrime, mentre le squadre di soccorso lavorano per estrarre eventuali sopravvissuti tra le macerie. La situazione ha generato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nella regione.

Sale ad almeno 24 morti il bilancio dell’ attacco missilistico russo che ha distrutto un edificio residenziale a Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Il missile da crociera ha colpito giovedì un palazzo di nove piani nella capitale ucraina, durante quello che l’aeronautica di Kiev ha definito il più massiccio bombardamento russo dall’inizio dell’invasione su larga scala. I soccorritori hanno lavorato per oltre un giorno tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti e vittime. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la conclusione delle operazioni di ricerca attraverso un messaggio pubblicato sui social. Nelle ore successive all’attacco, numerose persone si sono radunate vicino all’edificio distrutto per rendere omaggio alle vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev piange le vittime del raid russo: fiori e lacrime tra le macerie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ucraina, salgono a 16 i morti in attacco russo a Kiev: tra le vittime anche 2 bambini“Nel distretto di Darnytsia a Kiev si contano già 16 morti a causa dell’attacco russo, tra cui 2 bambini”.

Ucraina, soccorritori tra le macerie a Kiev dopo gli attacchi russi: decine i feritiGiovedì mattina presto la Russia ha sferrato un massiccio attacco con droni e missili contro la capitale ucraina.

Ucraina, Kiev piange le vittime del raid russo: fiori e lacrime tra le macerieSale ad almeno 24 morti il bilancio dell’attacco missilistico russo che ha distrutto un edificio residenziale a Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine. lapresse.it

Guerra Ucraina Russia, 24 vittime in attacchi aerei di Mosca su Kiev. LIVEAltre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. La presidente della Commissione Ue ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi ... tg24.sky.it