Ucraina droni russi sulla città di Sumy | le immagini dei soccorsi

Durante la notte, diverse regioni dell’Ucraina sono state colpite da attacchi con droni provenienti dalla Russia, che hanno causato feriti tra i civili e danni alle infrastrutture. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare i danni. Tra le zone colpite si trova la città di Sumy, dove sono state diffuse immagini dei soccorsi in atto. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità locali.

Durante la notte, la Russia ha colpito diverse regioni dell’Ucraina, ferendo civili e danneggiando le infrastrutture. Nella regione nord-orientale di Sumy, un attacco a Shostka ha provocato incendi su vasta scala nelle zone residenziali. Una donna di 60 anni è morta per avvelenamento da monossido di carbonio e altre due persone sono state medicate per le ferite riportate. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 154 dei 171 droni lanciati dalla Russia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi sulla città di Sumy: le immagini dei soccorsi Notizie correlate Ucraina, droni russi attaccano Mykolaiv: le immagini dei soccorsiAlmeno tre persone sono rimaste ferite a Mykolaiv, in seguito a un attacco con droni russi, secondo quanto riferito venerdì dai servizi di emergenza... Ucraina, droni russi colpiscono hotel a Sumy: edificio in fiamme e 50 evacuatiUn attacco notturno russo con droni ha danneggiato un hotel nel centro della città ucraina di Sumy, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guerra in Ucraina, drone precipita in Romania: 200 persone evacuate; L’Ucraina ha superato la Russia negli attacchi coi droni; Ucraina, drone russo si schianta in Romania: oltre 200 evacuati; Attacco russo sull'Ucraina, bombe e droni in più regioni: news di oggi. Guerra Ucraina Russia, Mosca pronta a fornire assistenza per risolvere crisi Hormuz. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca pronta a fornire assistenza per risolvere crisi Hormuz. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: colpiti edifici civili, 14 feritiMosca ha lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro Odessa, colpendo infrastrutture civili e ferendo almeno 13 persone. Le truppe ucraine stanno dispiegando ingenti forze per contrattaccar ... tg24.sky.it Zelensky: l'Ucraina aprirà alle esportazioni di armi e droni x.com L’Ucraina attraversa una grave crisi demografica, iniziata prima della invasione russa: nel 1991 contava 52 milioni di abitanti; 42 nel 2022 e oggi, includendo le aree occupate, è sotto i 36 milioni. Dal 2023, il governo è corso ai ripari finanziando i programmi di - facebook.com facebook