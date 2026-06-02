Ucraina 18 morti per gli attacchi russi Il Cremlino | La guerra può finire in giornata se si arrendono

Nelle ultime ore, gli attacchi russi hanno provocato 18 vittime tra Kiev e Dnipro. Nella capitale sono state conteggiate sei morti, mentre a Dnipro il bilancio sale a dodici. Le autorità locali hanno confermato questi dati, senza fornire dettagli sulle circostanze. Il Cremlino ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare immediatamente se si verificasse una resa.

Sono 18 le persone rimaste uccise negli attacchi russi contro le città di Kiev e Dnipro. Lo hanno riferito le autorità: 6 morti nella capitale e 12 nella città al centro del paese. Fra questi, anche un bambino di tre anni e un altro di 8. Oltre cento i feriti, mentre proseguono le operazioni di soccorso, con la possibilità che si contino altre vittime. L’attacco a Kiev e Dnipro. «Nella notte, la Russia ha lanciato contro i nostri cittadini 656 droni d’attacco e 73 missili di vari tipi: balistici, da crociera, antinave. Un attacco su larga scala e una dichiarazione assolutamente trasparente da parte della Russia: se l’Ucraina non sarà protetta dagli attacchi balistici e da altri missili, questi attacchi continueranno. 🔗 Leggi su Open.online

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Ucraina, quattro anni di guerra con migliaia di morti e sfollati

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