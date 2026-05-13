Guerra in Ucraina | attacchi russi contro Dnipropetrovsk 8 morti e 11 feriti

Da feedpress.me 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione di Dnipropetrovsk, otto persone hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite a causa di attacchi provenienti dalla Russia. Le autorità locali hanno confermato l’accaduto, senza fornire dettagli sulle modalità degli attacchi o su eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella regione di Dnipropetrovsk, otto persone sono state uccise e altre undici ferite a seguito di attacchi russi. Come riporta Ukrinform, il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Ganzha lo ha comunicato su Telegram. Secondo Ganzha i russi hanno attaccato tre distretti della regione quasi 30 volte. Nel distretto di Nikopol, i quartieri di Nikopol, Marhanetska, Myrivska, Pokrovska e Chervonogryhorivska sono stati oggetto di attacco. Sono stati danneggiati infrastrutture, abitazioni private e automobili. Tre persone sono rimaste ferite. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Un altro ragazzo di 16 anni e un altro ancora di 21 anni sono attualmente in cura ambulatoriale.🔗 Leggi su Feedpress.me

guerra in ucraina attacchi russi contro dnipropetrovsk 8 morti e 11 feriti
© Feedpress.me - Guerra in Ucraina: attacchi russi contro Dnipropetrovsk, 8 morti e 11 feriti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa

Video Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa

Notizie correlate

Leggi anche: Ucraina, 3 morti e oltre venti feriti per attacchi russi a Odessa e Sumy

Leggi anche: Ucraina: 4 morti in attacchi russi nel sud

Temi più discussi: Putin sulla guerra in Ucraina: Penso stia per finire; Guerra in Ucraina: almeno dieci morti e oltre 70 feriti negli attacchi russi inelle ultime 24 ore; L’Ucraina sta vincendo la guerra?; Zelensky annuncia la tregua ma è strage russa su Zaporizhzhia: 12 morti e 39 feriti.

guerra in ucraina attacchiGuerra Russia Ucraina, Kiev accusa Mosca: Ritardato lo scambio dei prigionieri. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Russia Ucraina, Kiev accusa Mosca: 'Ritardato lo scambio dei prigionieri'. LIVE ... tg24.sky.it

guerra in ucraina attacchiUcraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est. Mosca: L'Ue non può mediare la paceDopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni riprendono gli attacchi tra Mosca e Kiev. Oltre 50 droni russi sull’Ucraina, mentre il Cremlino sostiene di aver abbattuto 27 velivoli ucraini nelle ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web