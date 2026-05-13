Nella regione di Dnipropetrovsk, otto persone hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite a causa di attacchi provenienti dalla Russia. Le autorità locali hanno confermato l’accaduto, senza fornire dettagli sulle modalità degli attacchi o su eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Nella regione di Dnipropetrovsk, otto persone sono state uccise e altre undici ferite a seguito di attacchi russi. Come riporta Ukrinform, il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Ganzha lo ha comunicato su Telegram. Secondo Ganzha i russi hanno attaccato tre distretti della regione quasi 30 volte. Nel distretto di Nikopol, i quartieri di Nikopol, Marhanetska, Myrivska, Pokrovska e Chervonogryhorivska sono stati oggetto di attacco. Sono stati danneggiati infrastrutture, abitazioni private e automobili. Tre persone sono rimaste ferite. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Un altro ragazzo di 16 anni e un altro ancora di 21 anni sono attualmente in cura ambulatoriale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina: attacchi russi contro Dnipropetrovsk, 8 morti e 11 feriti

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Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa

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