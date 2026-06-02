Uccide sei familiari e si toglie la vita Le vittime trovate in tre luoghi diversi in Iowa
Un uomo ha ucciso sei membri della propria famiglia in tre diversi luoghi a Muscatine, nello Stato dell'Iowa, e si è tolto la vita. Le autorità hanno trovato i corpi in varie abitazioni e successivamente hanno avviato le ricerche dell'aggressore. Non sono stati forniti dettagli sulle dinamiche dei fatti o sui motivi che hanno portato all'episodio. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell'accaduto.
Sei persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a Muscatine, nello Stato americano dell'Iowa. Dopo il rinvenimento dei corpi sono partite le ricerche dell'aggressore. Poco dopo gli agenti lo hanno identificato in Willis McFarland, trovato senza vita. A riferirlo è stata la polizia locale. 🔗 Leggi su Today.it
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