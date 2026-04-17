Tragedia al battesimo | Eugenia uccide Adriano e si toglie la vita

Durante un battesimo nei pressi di Cordova, una donna ha aperto il fuoco, ferendo un uomo e prendendo in ostaggio un bambino. Dopo aver causato lesioni, si è tolta la vita. La scena si è consumata nel palazzo dei marchesi di Luján, lasciando dietro di sé un quadro di violenza e lutto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

Il battesimo pianificato nei dintorni di Cordova si trasforma in una tragedia violenta che scuote le fondamenta del palazzo dei marchesi di Luján, con Eugenia che perde la vita dopo aver ferito Adriano e preso in ostaggio il piccolo Andrés. La serata di domani, quando la soap opera andrà in onda alle 19:40 su Rete 4, mostrerà il culmine di una crisi psichica alimentata da sostanze stupefacenti, mentre la servitù affronta un rimescolamento radicale con l’allontanamento di Petra. L’atmosfera tra le mura della dimora nobiliare è carica di un’angoscia che non riguarda solo il singolo dramma familiare, ma rivela una frattura sociale profonda. Mentre i preparativi per la cerimonia religiosa procedevano, l’improvvisa alterazione dello stato mentale di Eugenia ha interrotto ogni celebrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia al battesimo: Eugenia uccide Adriano e si toglie la vita Notizie correlate Battesimo di sangue: Eugenia uccide Adriano e si lancia con il bimboUn tragico episodio segnerà le vicende di La Promessa tra il 13 e il 19 aprile 2026, quando la cerimonia per il battesimo dei gemelli Andres e... Tragedia in casa: papà uccide il figlio di 3 anni, poi si toglie la vitaUna tragedia familiare ha scosso la comunità di Holmesville Township, nello stato del Minnesota, dove un episodio drammatico ha trasformato una casa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 18 aprile; La Promessa, spoiler 18 aprile: Eugenia preme il grilletto e colpisce Adriano; La Promessa anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2026 | Eugenia si suicida durante il battesimo di Andres e Rafaela; Battesimo di sangue | Eugenia uccide Adriano e si lancia con il bimbo. La Promessa anticipazioni 17 aprile: dramma per Eugenia, Petra viene licenziataQuella che doveva essere una celebrazione per i figli di Catalina diventa il teatro di un evento traumatico: Eugenia spara ad Adriano e si lancia nel vuoto. Petra viene licenziata da Catalina e minacc ... movieplayer.it La Promessa Anticipazioni 18 aprile 2026: Curro disperato, Eugenia non c'è più!Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 aprile 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it Dopo la tragedia sul Botteniga occhi puntati sul Genio Civile di Treviso. Dalle emergenze idrogeologiche ai progetti infrastrutturali, ritardi strutturali dovuti a carenza di personale e complessità burocratiche. Anche gli interventi urgenti richiedono mesi facebook "Come in una scena del crimine", indagine sulla tragedia #Manninger: due ruoli chiave per la polizia x.com