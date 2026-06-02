Uccide sei familiari a colpi di pistola in Iowa e poi si toglie la vita la strage dopo un litigio
Un uomo di 52 anni ha ucciso sei membri della famiglia con una pistola in Iowa e si è suicidato. L'episodio è avvenuto dopo un litigio. La polizia ha trovato i corpi e ha confermato il numero delle vittime. L’indagine è in corso per chiarire i motivi dell’episodio. Non sono stati resi noti dettagli sul rapporto tra l’uomo e le vittime.
Strage familiare a Muscatine, nello stato americano dell’Iowa. Un uomo di 52 anni, Ryan Willis McFarland, ha sparato con una pistola uccidendo quattro persone nella sua abitazione. Più tardi il suo corpo senza vita è stato trovato dagli agenti, che hanno rinvenuto altre due vittime – sempre parenti del 52enne – in altri due punti della città. A quanto pare all’origine della strage ci sarebbe un litigio. Strage a Muscatine, sette morti incluso lo sparatore Sei vittime in tre luoghi diversi, erano tutti parenti di McFarland Anche minori tra le vittime della strage in Iowa Strage a Muscatine, sette morti incluso lo sparatore La strage risale al pomeriggio di lunedì primo giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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