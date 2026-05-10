Uccide a colpi di pistola ex moglie e figli di 9 e 13 anni poi si toglie la vita | tragedia a Villers-en-Arthies

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata a Villers-en-Arthies, in Francia, dove un uomo ha sparato contro l'ex moglie e i loro due figli di 9 e 13 anni, uccidendoli. Dopo aver commesso l'omicidio, si è tolto la vita. La polizia ha confermato i dettagli dell’accaduto senza fornire ulteriori spiegazioni. La comunità locale si trova ora ad affrontare questa drammatica perdita.

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Ha ucciso l'ex moglie e i loro due figli di 9 e 13 anni a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta a Villers-en-Arthies, in Francia. La magistratura ha aperto un'indagine per omicidio plurimo dopo la scoperta dei quattro corpi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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