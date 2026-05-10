Uccide a colpi di pistola ex moglie e figli di 9 e 13 anni poi si toglie la vita | tragedia a Villers-en-Arthies

Una tragedia si è consumata a Villers-en-Arthies, in Francia, dove un uomo ha sparato contro l'ex moglie e i loro due figli di 9 e 13 anni, uccidendoli. Dopo aver commesso l'omicidio, si è tolto la vita. La polizia ha confermato i dettagli dell’accaduto senza fornire ulteriori spiegazioni. La comunità locale si trova ora ad affrontare questa drammatica perdita.

Ha ucciso l'ex moglie e i loro due figli di 9 e 13 anni a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta a Villers-en-Arthies, in Francia. La magistratura ha aperto un'indagine per omicidio plurimo dopo la scoperta dei quattro corpi.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tragedia in Germania, uccide la moglie e i 2 figli e si toglie la vita: a dare l’allarme il proprietario di casaLa tragedia in Alta Franconia, in Germania: un cacciatore di 52 anni ha ucciso la moglie e i figli di 14 e di 6 anni.

Tragedia in casa: papà uccide il figlio di 3 anni, poi si toglie la vitaUna tragedia familiare ha scosso la comunità di Holmesville Township, nello stato del Minnesota, dove un episodio drammatico ha trasformato una casa...