Ubriaco molesto con i viaggiatori in stazione a Fidenza | 30enne fermato dai carabinieri

Nel primo pomeriggio a Fidenza, un uomo di 30 anni è stato fermato dai carabinieri mentre disturbava i viaggiatori in stazione. Ubriaco, ha infastidito le persone presenti, provocando disagio. La pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in controlli contro spaccio e consumo di droga, ha intercettato anche un cittadino straniero di 40 anni in un’area verde vicino a un parco.

Nel primo pomeriggio a Fidenza, durante un servizio di contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha controllato un cittadino straniero 40enne all'interno di un'area verde adiacente a un parco comunale. L'uomo, residente in provincia, è stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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