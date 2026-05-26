Lungo la statale a zig-zag con l' auto fermato dai carabinieri | era ubriaco
Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri mentre guidava la sua auto lungo una strada a zig-zag. Durante il controllo, è risultato avere un tasso alcolemico di 3,38 grammi per litro. L’uomo è stato sottoposto a test e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sequestrata.
Un uomo italiano di 55 anni sarebbe stato colto alla guida della sua automobile con un tasso alcolemico di 3,38 gl. A Penne, lungo la strada statale 81 Piceno-Aprutina, i militari del Nor – aliquota radiomobile hanno notato un’automobile procedere in maniera anomala.Procedeva infatti con andatura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
Guidava a zig zag (da ubriaco) sulla ProvincialeNella serata di venerdì 15 maggio, alle ore 19 circa, una pattuglia della polizia intercomunale di Ala - Avio ha individuato un veicolo che procedeva...
A zig zag sulla Noventana, automobilista ubriaco fradicio ricoverato in ospedaleUn automobilista di circa 45 anni, residente a Noventa, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico quasi sei volte sopra il limite legale.
Temi più discussi: Di notte, a piedi lungo la statale, per raggiungere il discopub; Fine anticipata dei lavori a Podestagno lungo la Statale 51 di Alemagna; Inaugurata la stazione di servizio multifunzionale lungo la Statale 38; Fuscaldo, camion fuori controllo finisce in un dirupo lungo la statale 18 · CosenzaChannel.it.
Chiusura notturna lungo la Strada statale 76 all'altezza di Serra San Quirico. Dalle 21 di domani alle 6 del 27 maggio per ispezioni gallerie. I percorsi alternativi #ANSA x.com
CONCLUSI IN ANTICIPO I LAVORI NELLA STATALE A PODESTAGNO Anas informa che si sono conclusi in anticipo, nella notte appena trascorsa, i lavori programmati lungo la SS 51 di Alemagna al km 110,400, in località Podestagno, nel comune di Cortin facebook
Incidente sulla Statale 117, scontro frontale tra Tir ed auto a NicosiaTraffico paralizzato lungo la strada statale 117 Centrale Sicula a causa di un violento scontro frontale tra un mezzo pesante e un’automobile avvenuto al km 56,400, nel territorio di Nicosia ... vivienna.it
Abbandonati in un sacco lungo la statale. Tre cuccioli di maremmano salvati dai carabinieriIeri notte, lungo la strada statale 130, tre cuccioli di pastore maremmano sono stati salvati dai carabinieri della compagnia di Iglesias dopo essere stati abbandonati dentro un sacco tra la vegetazio ... linkoristano.it