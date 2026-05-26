Lungo la statale a zig-zag con l' auto fermato dai carabinieri | era ubriaco

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri mentre guidava la sua auto lungo una strada a zig-zag. Durante il controllo, è risultato avere un tasso alcolemico di 3,38 grammi per litro. L’uomo è stato sottoposto a test e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sequestrata.