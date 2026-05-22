Ubriaco e molesto in stazione per un 30enne scatta il Daspo urbano fino al 2027

Un uomo di 30 anni, di nazionalità extracomunitaria, è stato trovato in stato di ebbrezza e comportamenti molesti all’interno di una stazione ferroviaria. A seguito di questo episodio, il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di Daspo urbano che sarà in vigore fino al 2027. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori disturbi e garantire la sicurezza pubblica nella zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’autorità competente.

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