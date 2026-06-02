Uber frena l’IA | budget esaurito in 4 mesi arrivano i nuovi limiti

Uber ha esaurito il budget annuale dedicato all’intelligenza artificiale in quattro mesi, portando a nuovi limiti di spesa per i dipendenti. La società ha imposto restrizioni sui costi, riducendo le risorse disponibili per i progetti legati all’IA. I limiti di spesa sono stati comunicati ai team coinvolti, con l’obiettivo di contenere i costi e rispettare i budget stabiliti. La decisione arriva dopo un rapido consumo delle risorse allocate per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Come può un'azienda esaurire il budget annuale in soli quattro mesi? Quali nuovi limiti di spesa ha imposto Uber ai suoi dipendenti? Perché il CTO di Uber mette in dubbio la produttività dell'IA? Come dimostreranno le aziende il ritorno economico degli investimenti in calcolo??? In Breve Limite mensile di 1.500 dollari per dipendente e strumenti come Cursor o Claude Code. Il CTO Andrew Macdonald dubita dell'effettivo incremento di produttività tramite l'IA. Mon . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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