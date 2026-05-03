In Italia, il budget ecologico si è esaurito in appena 123 giorni, segnando un rapido superamento delle risorse naturali disponibili annuamente. Le abitudini di consumo hanno contribuito a questo risultato, riducendo le riserve di biodiversità e aumentando l'impronta ambientale. Analizzando i dati, si nota come le scelte di spesa abbiano accelerato il raggiungimento di questo limite, portando a un debito ambientale che si riflette in vari indicatori ecologici.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le nostre abitudini a anticipare il limite naturale?. Quali cambiamenti nella nostra spesa hanno accelerato questo debito ambientale?. Perché il consumo di carne incide così tanto sul nostro deficit?. Quanto suolo stiamo cementificando ogni singolo secondo nel nostro territorio?.? In Breve Consumo di carne quadruplicato rispetto agli anni Sessanta raggiungendo 80 kg pro capite.. Superamento del 7% del suolo nazionale con 21.500 km2 di superfici artificializzate.. Consumo di suolo a 3 metri quadri al secondo tra il 2023 e 2024.. 7 italiani su 10 possiedono un'auto con valori sopra la media europea.. Il 3 maggio 2026 l’Italia ha ufficialmente esaurito il proprio budget ecologico annuale, segnando un peggioramento rispetto all’anno precedente con un anticipo di tre giorni sul limite raggiunto nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in deficit: esaurito il budget ecologico in soli 123 giorni

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