U17 trionfano in Umbria | gol decisivo di De Angelis per la Pace
La Nazionale Under 17 ha vinto il torneo in Umbria grazie a un gol decisivo di De Angelis. La partita finale si è conclusa con la vittoria della squadra con il punteggio di 1-0. Durante il torneo, l’Under 17 ha battuto diverse squadre, inclusa una formazione nazionale avversaria. Il gol di De Angelis è stato segnato negli ultimi minuti della partita, portando la vittoria alla squadra. La finale si è svolta nel weekend, in una giornata di sole.
? Domande chiave Come ha fatto Anna De Angelis a incidere nel torneo?. Quali squadre ha battuto la Nazionale Under 17 per vincere?. Perché il sindaco di Ripatransone ha celebrato questo traguardo?. Come influenzerà questo successo la carriera della calciatrice in Serie C?.? In Breve Vittorie contro Lazio Women (3-1), Chieti e Ternana Women (2-0) in Umbria.. Coach Marco Canestro guida la selezione nazionale verso il terzo titolo storico.. Atleta classe 2010 milita da quattro anni nell'Ascoli Calcio Femminile.. Il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi celebra il successo per Ripatransone.. Anna De Angelis guida la Nazionale Under 17 alla vittoria del Torneo della Pace Women in Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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