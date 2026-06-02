U17 trionfano in Umbria | gol decisivo di De Angelis per la Pace

Notizia in breve

La Nazionale Under 17 ha vinto il torneo in Umbria grazie a un gol decisivo di De Angelis. La partita finale si è conclusa con la vittoria della squadra con il punteggio di 1-0. Durante il torneo, l’Under 17 ha battuto diverse squadre, inclusa una formazione nazionale avversaria. Il gol di De Angelis è stato segnato negli ultimi minuti della partita, portando la vittoria alla squadra. La finale si è svolta nel weekend, in una giornata di sole.