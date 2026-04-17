Che cosa resterà de La legge di Lidia Poët oltre a Matilda De Angelis?

Misurarsi con il personaggio dell’avvocata che avrebbe cambiato il corso della professione in Italia è stata la scelta ideale per dimostrare di poter reggere sulle proprie spalle un intero progetto. Un progetto che, fin da subito, si è identificato con la sua interprete. De Angelis è riuscita a dare anima e spessore alla figura storica di Lidia Poët, contribuendo al tempo stesso a far conoscere al pubblico di Netflix una delle protagoniste più importanti della storia del diritto italiano. La storia de La legge di Lidia Poët e l'interpretazione di Matilda De Angelis Lidia Poët fu la prima donna a essere ammessa all’Ordine degli avvocati in Italia e, paradossalmente, lo fu due volte.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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