Se vuoi la pace prepara la pace | Vittoria Ferdinandi annuncia l’Umbria protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino

Per la prima volta nella sua storia, una regione italiana sarà ospite del Salone Internazionale del Libro di Torino. L’annuncio è stato dato da Vittoria Ferdinandi, che ha comunicato che questa regione, situata al centro dell’Italia, prenderà parte all’evento come regione ospite. La partecipazione si svolgerà nel corso della prossima edizione della manifestazione, che si terrà a Torino.

L’ Umbria sarà per la prima volta nella sua storia regione ospite del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ad annunciarlo è stata il sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, nel corso di un incontro presso la Biblioteca degli Armeni. Un traguardo definito dalla stessa Ferdinandi come “un obiettivo strategico enorme” e, al tempo stesso, “un sogno che si realizza”. La presenza dell’Umbria come regione ospite rappresenta infatti un riconoscimento di rilievo per il patrimonio culturale e identitario del territorio. Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il valore simbolico della regione, definendola “una regione-messaggio”, custode della prima bandiera della pace ideata da Aldo Capitini, da cui nacque la storica Marcia della Pace Perugia-Assisi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Se vuoi la pace, prepara la pace”: Vittoria Ferdinandi annuncia l’Umbria protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino Notizie correlate Leggi anche: “Se vuoi la pace, prepara la pace”: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo Striscione di Avs 'Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Alla manifestazione No Kings a Roma, Avs ha esposto uno striscione: 'Se vuoi la pace prepara la pace'.