Un attore gallese, noto per il suo ruolo in Twin Peaks nel 2017, è morto improvvisamente a 44 anni. La famiglia ha dichiarato che le circostanze della morte sono sconosciute.

Owain Rhys Davies, attore gallese conosciuto per il suo ruolo nell’acclamato revival di Twin Peaks del 2017, è morto improvvisamente all’età di 44 anni. La notizia, che ha scioccato fan e colleghi, è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato che lascia però aperti diversi interrogativi sulle circostanze del decesso. A dare l’annuncio è stato il fratello di Owain, Rhodri Davies, che domenica 31 maggio 2026 ha pubblicato un messaggio su Instagram esprimendo il profondo dolore della famiglia. “È con immensa tristezza che mio padre e io condividiamo la notizia che mio fratello Owain è venuto a mancare”, ha scritto Rhodri. “Questa notizia sarà uno shock per molti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Twin Peaks, morte improvvisa di Owain Rhys Davies: la famiglia parla di circostanze ignote

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