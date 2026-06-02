La maglia da trasferta della Juventus per la stagione 2026-2027 presenta un colore rosa, attirando l’attenzione dei tifosi. Nuove immagini ravvicinate mostrano dettagli del design, che ha suscitato reazioni entusiaste tra i supporter. Molti commentano il look come un “capolavoro” sui social media, evidenziando l’effetto visivo e l’originalità del modello. La scelta cromatica ha generato un forte interesse tra gli appassionati, che si sono divisi tra entusiasmo e curiosità.

2026-06-01 22:26:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Il rosa nella maglia trasferta della Juventus 2627 ha fatto letteralmente impazzire i tifosi bianconeri. Erano arrivate importanti anticipazioni sulla divisa away dei bianconeri per la prossima stagione dalla pagina specializzata “La maglia bianconera”. Maglia interamente rosa, con sponsor nero al centro: i simboli saranno il trifoglio per rappresentare Adidas, con cui il club ha una partnership tecnica fino al 2037, e come stemma della Juve non la J, bensì la zebra. Agli estremi delle maniche due bande orizzontali, una bianca e una nera (leggermente più doppia); stessa cosa a ridosso del colletto, mentre sulle spalle le solite tre strisce verticali (anche in questo caso nere) tipiche di Adidas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, maglia da trasferta 26/27: il rosa in nuove immagini ravvicinate. Tifosi scatenati: “Capolavoro”

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