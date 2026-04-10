Maglia Juve stagione 2026-27 | dopo dodici anni torneranno le maniche lunghe! Tutti i dettagli e la novità che scalda i tifosi – FOTO

Da juventusnews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio ha presentato la nuova maglia per la stagione 2026-27, annunciando il ritorno delle maniche lunghe dopo dodici anni. La novità ha suscitato interesse tra i tifosi e già circolano le prime immagini ufficiali. La maglia presenta dettagli specifici che differiscono rispetto alle versioni precedenti, attirando l’attenzione degli appassionati. La presentazione è stata comunicata attraverso canali ufficiali, con particolare attenzione alle caratteristiche del nuovo completo.

di Luca Fioretti Maglia Juve stagione 2026-27: dopo dodici anni torneranno le maniche lunghe! L’indiscrezione che sta già scaldando la tifoseria bianconera. Le ultimissime anticipazioni riguardanti il look della  Juventus  per la stagione sportiva  20262027  stanno già accendendo il grandissimo entusiasmo di tutti i tifosi. Secondo le indiscrezioni esclusive diffuse nelle scorse ore da  La Maglia Bianconera, ci sarà una novità  estremamente affascinante  per l’abbigliamento casalingo. Le prime immagini reali della nuova divisa confermano lo  storico ritorno  delle maniche lunghe, un dettaglio estetico e funzionale che mancava all’appello da ben  dodici  lunghe stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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