Giro d’Italia 2026 capolavoro Bettiol a Verbania | Eulalio resta in maglia rosa
Durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Alberto Bettiol ha conquistato la vittoria in solitaria a Verbania, lasciandosi alle spalle i principali inseguitori. La gara si è conclusa con Bettiol che ha preceduto Leknessund e Stuyven. Nel frattempo, Eulalio ha mantenuto la maglia rosa, conservando la leadership generale della corsa. La tappa si è distinta per il suo percorso impegnativo e per le azioni decisive degli atleti in gara.
Alberto Bettiol firma una splendida impresa nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il corridore della XDS Astana ha conquistato in solitaria la Alessandria-Verbania di 189 chilometri, staccando tutti sull’ultima salita di giornata e resistendo nel finale fino al traguardo. Alle sue spalle il norvegese Andreas Leknessund, secondo con 26 secondi di ritardo, mentre il belga Jasper Stuyven ha completato il podio a 44 secondi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
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