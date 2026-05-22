Giro d’Italia 2026 capolavoro Bettiol a Verbania | Eulalio resta in maglia rosa

Durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Alberto Bettiol ha conquistato la vittoria in solitaria a Verbania, lasciandosi alle spalle i principali inseguitori. La gara si è conclusa con Bettiol che ha preceduto Leknessund e Stuyven. Nel frattempo, Eulalio ha mantenuto la maglia rosa, conservando la leadership generale della corsa. La tappa si è distinta per il suo percorso impegnativo e per le azioni decisive degli atleti in gara.

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