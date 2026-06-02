Kenan Yildiz ha dichiarato di considerare la Juventus superiore al Bayern Monaco e ha parlato del suo stile e del desiderio di essere ricordato. La sua affermazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli appassionati. La notizia riguarda sia le sue performance in campo sia le sue parole sul futuro e sulla propria identità sportiva. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, generando commenti e opinioni diverse.

2026-06-02 19:08:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Kenan Yildiz, in campo e fuori. Dai lati più personali a quelli di campo, fino all’emozione del Mondiale: il punto fermo della Juve si è raccontato in una lunga intervista a GQ Turchia senza peli sulla lingua. Ovviamente diversi i passaggi a tinte bianconere: dall’emozione di indossare un numero iconico come il 10 allo stile che da sempre contraddistingue il club. Ma tanto si è parlato anche della Coppa del Mondo che si appresta a giocare con la Turchia di Vincenzo Montella e di cui sarà uno dei baluardi. Juve e Turchia, Yildiz: “Neanche nei sogni.”. Oggi Yildiz veste... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Ho messo la Juve sopra il Bayern”: Yildiz, lo stile e il desiderio, “ecco come voglio essere ricordato”

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Tuttosport – Spalletti: “Yildiz ha un problema, ma la Juve significa questo. Al Milan un pensierino lo facciamo”L’allenatore ha commentato la situazione di un giocatore infortunato, sottolineando che la Juventus rappresenta una sfida di questo tipo.

Temi più discussi: A tutto Boga: Alla Juve ho ritrovato il piacere. Spalletti mi ha sbloccato così. E sul futuro...; Cairo torna sul derby: Con la Juve ho vinto solo una volta, il pari un regalo a metà; Muharemovic: Perché alla Juve stavo male. Il gesto indimenticabile di Yildiz e il salto con Grosso; A Napoli troppi falliti a spargere veleno: Conte, addio con rabbia e risposta a De Laurentiis.

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Tare: Il mio ruolo di direttore sportivo è già in discussione? Onestamente, non ho avuto alcuna indicazione dal club. Sono completamente concentrato sul lavoro. Se raggiungiamo il nostro obiettivo, avremo fatto un ottimo lavoro. Tutto il resto fa solo parte del l reddit

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