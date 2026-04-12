Tuttosport – Spalletti | Yildiz ha un problema ma la Juve significa questo Al Milan un pensierino lo facciamo

L’allenatore ha commentato la situazione di un giocatore infortunato, sottolineando che la Juventus rappresenta una sfida di questo tipo. Ha anche menzionato di aver preso in considerazione un possibile trasferimento per il Milan. Nella partita più recente, una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, l’allenatore ha deciso di schierare Boga dal primo minuto, decisione che si è rivelata decisiva grazie a un suo gol.

2026-04-11 23:59:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: La scelta di schierare Boga dal primo minuto ripaga Spalletti, che proprio grazie a una rete dell’ivoriano ha battuto 1-0 l’Atalanta. Una vittoria importantissima per la Juve, che tiene a distanza la Roma e supera momentaneamente il Como in classifica. Ora la squadra di Fabregas, impegnata contro l’Inter, non potrà permettersi di sbagliare se vorrà rimanere al quarto posto in classifica. Al termine dell’incontro l’allenatore bianconero è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “ Secondo me la prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi. Siamo partiti sempre in ritardo, non siamo stati bravi in impostazione, a creare una triangolazione, un uno due.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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