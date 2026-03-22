Giorgia Soleri ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram, chiarendo che non è incinta ma che ha problemi di salute legati all'endometriosi. Durante uno degli scambi, qualcuno le ha chiesto se fosse incinta, domanda a cui ha replicato spiegando di essere malata e di avere la pancia gonfia a causa della condizione. La sua risposta si è concentrata sulla volontà di essere ascoltata e curata, piuttosto che sull’aspetto fisico.

“Ma sei incinta per caso?”. Giorgia Soleri ha approfittato di una delle domande-risposte sulle stories di Instagram per fare chiarezza una volta per tutte sul suo aspetto fisico. “Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, – ha affermato – e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno. Lo dimostra la domanda in sovrimpressione, scelta casualmente tra le centinaia simili che quotidianamente ricevo da anni, online e offline. Perchè quella pancia gonfia che vedete ripresa e che ai più rimanda a un’immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama ‘endobelly’, Letteralmente ‘pancia da endometriosi’, il gonfiore addominale è solo uno degli innumerevoli sintomi, spesso invalidanti, di questa malattia subdola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono incinta, sono malata e ho la pancia da endometriosi. Ma io non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata e curata”: lo sfogo di Giorgia Soleri

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Contenuti utili per approfondire Giorgia Soleri

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