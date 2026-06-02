Tutto pronto per Un' Estate da BelvedeRe | si parte l' 8 giugno con Gigi D' Alessio
L’11ª edizione di “Un’Estate da Belvedere” prenderà il via l’8 giugno a Caserta, con un concerto di Gigi D’Alessio. La stagione estiva si svolgerà in due location riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Durante l’estate sono previsti spettacoli, concerti ed eventi con artisti italiani, distribuiti lungo tutta la stagione. La manifestazione coinvolge due luoghi simbolici della città, che ospiteranno gli eventi programmati.
Sarà una grande estate a Caserta con l’undicesima edizione di “Un’Estate da Belvedere”. In due luoghi iconici della città, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, andranno in scena nell’arco di tutta la stagione estiva spettacoli, concerti ed eventi con grandi artisti italiani e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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