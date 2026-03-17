Maria De Filippi ha ufficializzato l'ingresso di Gigi D'Alessio come giudice del serale di "Amici" che partirà sabato 21 su Canale 5. La conduttrice è salita sul palco del Palazzo dello Sport di Roma alla prima della data delle due serate del Gigi Palasport 2026". Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Il caso della famiglia del bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Amici", Maria De Filippi: "Gigi D'Alessio sarà tra i giudici". Si parte sabato 21

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