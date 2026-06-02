Tutti si chiedono dov’era Totti alla comunione di Isabel, ma il retroscena ha fatto discutere. La prima comunione di Isabel, un evento importante nella vita di una famiglia, è stata celebrata nei giorni scorsi. La presenza del padre, ex calciatore noto, non è stata confermata ufficialmente, alimentando le voci e le speculazioni tra amici e media. La famiglia non ha rilasciato commenti sulla sua partecipazione all’evento.

Isabel Totti ha celebrato nei giorni scorsi la sua prima comunione, un momento importante che in Italia rappresenta un passaggio fondamentale nella vita di una famiglia. La cerimonia, però, ha acceso i riflettori su una questione delicata: l’assenza di Francesco Totti dalle foto ufficiali dell’evento, con le immagini condivise sui social che mostrano Isabel circondata dall’affetto della mamma Ilary Blasi, del compagno di lei Bastian Muller e dei fratelli maggiori Chanel e Christian, ma dell’ex Capitano della Roma nessuna traccia. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando speculazioni e interpretazioni. Molti hanno ipotizzato che Totti si trovasse alle Maldive in vacanza con la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei, Mario Jr. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Tutti si chiedono dov’era Totti alla comunione di Isabel, poi emerge il retroscena (e fa discutere)

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Perché Francesco Totti era assente alla comunione della figlia Isabel: dove si trovava davveroFrancesco Totti non ha partecipato alla prima comunione della figlia Isabel, che si è tenuta nei giorni scorsi con la presenza della famiglia materna.

Isabel Totti fa la Prima Comunione ma non c’è traccia di papà Francesco alla festa con Ilary Blasi: il “mistero”, poi la reunion con festeggiamenti doppiIsabel Totti ha celebrato la Prima Comunione senza la presenza del padre alla festa con Ilary Blasi.

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