Isabel Totti fa la Prima Comunione ma non c’è traccia di papà Francesco alla festa con Ilary Blasi | il mistero poi la reunion con festeggiamenti doppi
Isabel Totti ha celebrato la Prima Comunione senza la presenza del padre alla festa con Ilary Blasi. La famiglia ha organizzato due momenti di festeggiamento, uno senza il papà e uno con tutti insieme. La presenza di Francesco Totti è stata assente durante il primo evento, poi si sono riuniti per i festeggiamenti doppi. La festa si è svolta in un clima di privacy, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’assenza.
Festa doppia in casa Totti-Blasi per la prima comunione della piccola di famiglia, Isabel. Ieri i social si sono infiammati per le foto della cerimonia, avvenuta appena dieci giorni dopo l’udienza di divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice del Grande Fratello Vip, e per un piccolo mistero sulla presunta assenza del Pupone. La tensione tra i due ex coniugi è ancora alta – prima di arrivare alla firma definitiva restano infatti ancora da definire gli ultimi dettagli economici e la gestione delle spese per i tre figli – e forse per questo hanno optato per una doppia festa. LA COMUNIONE DI ISABEL TOTTI E IL “MISTERO” SULL’ASSENZA DI PAPÀ. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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