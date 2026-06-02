Tutti i mercatini del primp weekend di giugno a Como

Da quicomo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo weekend di giugno, a Como si svolgono diversi mercati, tra cui due principali considerati storici dalla regione Lombardia. Uno si trova lungo le mura cittadine, l’altro presso il mercato coperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel weekend del 1° maggioNel fine settimana del 1° maggio, Como si anima con diversi mercatini dislocati in varie zone della città.

Leggi anche: Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel weekend

Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di giugno; Tutti i mercatini a Como: nel weekend tornano quelli di Forte dei Marmi; Yvelines: mercatini dell'usato e fiere delle pulci questo fine settimana del 30 e 31 maggio 2026 nel 78; Weekend a Milano: dal 29 maggio al 2 giugno.

tutti i mercatini delTutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di giugnoMostra mercato di antiquariato - Vie Varie Ogni primo, secondo e terzo giovedì del mese da Piazza Duomo (Arengario) a Via Gonzaga, e ogni terza domenica del mese sotto l'Arengario in Via Marconi ... milanotoday.it

La festa del cioccolato, mercatino e laboratori: delizie per tutti i gustiPistoia, 8 febbraio 2025 – Torna per la seconda edizione Chocomoments Pistoia, la festa del cioccolato artigianale. La manifestazione, organizzata da Chocomoments, in collaborazione con il Comune di ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web