Tutti i mercatini del primp weekend di giugno a Como
Nel primo weekend di giugno, a Como si svolgono diversi mercati, tra cui due principali considerati storici dalla regione Lombardia. Uno si trova lungo le mura cittadine, l’altro presso il mercato coperto.
La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Sabato 30 maggio, dal pomeriggio al dopo cena, il quartiere del Piano San Lazzaro sarà in festa con l'appuntamento Sotto il cielo del Pià! Mercatini, street food, spettacoli di danza, musica per tutti i gusti, info qui shorturl.at/W88U9 x.com
Ricordiamo a tutti I nostri affezionati visitatori che su disposizione del Comune, il 31/5 il mercatino non avrà luogo. Ci vediamo Domenica prossima! - Facebook facebook
Ho trovato questo mentre facevo shopping nei mercatini dell'usato reddit
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