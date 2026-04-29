Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel weekend del 1° maggio

Nel fine settimana del 1° maggio, Como si anima con diversi mercatini dislocati in varie zone della città. Tra questi, due si distinguono come mercati storici riconosciuti dalla Regione Lombardia: uno si trova lungo le mura cittadine, l’altro nel Mercato coperto. Entrambi offrono ai visitatori la possibilità di scoprire prodotti locali e specialità tradizionali, attirando residenti e turisti durante il periodo festivo.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato.🔗 Leggi su Quicomo.it

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