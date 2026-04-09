Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel weekend

Nel fine settimana, Como si anima con diversi mercatini aperti al pubblico. I due principali si trovano lungo le mura e nel Mercato coperto, entrambi riconosciuti come mercati storici della Regione Lombardia. Questi eventi attirano residenti e visitatori che cercano prodotti locali e artigianali. Le aree sono accessibili durante le ore di apertura previste per ciascun mercato, offrendo un'ampia varietà di bancarelle e stand.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato. 🔗 Leggi su Quicomo.it Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel secondo weekend di febbraioC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La città... Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nell'ultimo weekend di febbraioLa città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Brocante à Pierrefonds ~ Mes trouvailles & comment je dresse mes tables Argomenti più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di aprile; Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nell'ultimo weekend di Pasqua; Tutti gli eventi, mercatini e sagre di Piacenza e provincia; Mercatini e fiere a Pasqua e Pasquetta: tutti gli appuntamenti in provincia di Torino. Mercatini di Natale 2025 in Toscana: da Empoli ad Arezzo, tutti gli appuntamenti da non perdereLa Toscana si accende di Natale e nelle piazza, tra luci e addobbi, aprono i mercatini natalizi. A Firenze in piazza Santa Croce ha già inaugurato (e rimarrà ogni giorno fino al 21 dicembre) il ... corrierefiorentino.corriere.it Felice giornata a tutti voi - facebook.com facebook “Sono vicino a tutti voi Non perdete il coraggio” Il messaggio del Papa ai cristiani del villaggio di Debel nel sud del Libano @SalvoCernuzio, L’Osservatore Romano x.com