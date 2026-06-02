Tutti i lavori con i quali si evita l' aumento dell' età per la pensione dal 2027

Notizia in breve

A partire dal 2027, l'età pensionabile subirà un aumento. Questa modifica segue una sospensione che era stata introdotta nel 2019 e rappresenta il primo incremento dal 2027. Le norme prevedono che, per continuare a lavorare, i cittadini dovranno rispettare nuovi limiti di età. La misura interessa tutti i lavori che consentono di evitare l'aumento dell'età pensionabile. Nessuna modifica è prevista per il 2024, 2025 e 2026.