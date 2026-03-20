Pensione di vecchiaia dopo l' Ape Sociale ecco chi resta un mese scoperto con l' aumento dell' età dal 2027

A partire dal 2027, con l’aumento dell’età pensionabile, alcune persone che beneficiano dell’Ape Sociale si troveranno senza copertura per un mese. La modifica riguarda chi deve perfezionare i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e rischia di restare scoperto durante il passaggio. Nel sistema previdenziale italiano, anche un solo mese può cambiare la situazione di molte persone.

Un solo mese può fare la differenza. Nel sistema previdenziale italiano, dove ogni requisito è calibrato con precisione, basta uno scarto minimo per lasciare migliaia di persone senza alcuna copertura economica. È quanto rischia di accadere dal 2027 a una platea specifica di lavoratori che hanno scelto l’Ape Sociale per uscire anticipatamente dal lavoro. Un meccanismo pensato per accompagnare in modo graduale verso la pensione di vecchiaia potrebbe infatti trasformarsi, per alcuni, in un percorso interrotto proprio sul traguardo finale. Pensioni, Ape Sociale a marzo prima scadenza per la domanda: chi può farla e perché è meglio non rinviare 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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