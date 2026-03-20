Ape Sociale e pensione di vecchiaia | chi rischia il vuoto di un mese con l'aumento dell'età dal 2027

Dal 2027, con l'aumento dell'età pensionabile legato all'incremento della speranza di vita, si prevede un mese di vuoto per chi riceve l'Ape Sociale nel 2023 e si avvicina alla pensione di vecchiaia. Questa modifica riguarda chi ha avviato il percorso previdenziale in anticipo, creando una finestra senza reddito per circa un mese.

Dal 2027, l'adeguamento alla speranza di vita alza di un mese l'età per la pensione di vecchiaia, creando un breve vuoto di reddito per chi ha iniziato a percepire l'Ape Sociale nel 2023. Questi lavoratori e lavoratrici, che completano i quattro anni di indennità proprio nel momento del passaggio alla pensione, si troveranno scoperti per circa un mese. Un fenomeno che riguarda una platea limitata ma particolarmente vulnerabile, già riconosciuta come fragile dal sistema previdenziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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