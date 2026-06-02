tutti a lezione dai campionissimi insieme paralimpici e re del calcio dal quirinale la carezza a rondine

Una campionessa paralimpica di tennis tavolo ha ricevuto una medaglia d’oro dal Quirinale, che la sfoggerà con orgoglio. La medaglia è stata consegnata in occasione di un evento congiunto tra atleti paralimpici e calciatori di alto livello. L’atleta ha anche una medaglia nell’astuccio, simbolo delle sue vittorie. L’evento ha coinvolto partecipanti di diverse discipline sportive, tra cui campioni e atleti con disabilità.

Una medaglia d’oro al collo e una nell’astuccio. Quella al collo la sfoggerà con orgoglio Giada Rossi, la campionessa paralimpica in carica di Parigi di tennis tavolo. Quella nell’astuccio l’ha donata personalmente Sergio Mattarella. Sì, il presidente mantiene un legame d’affetto con Rondine. Un anno fa era sceso dall’elicottero per scoprire i giovani della Cittadella. Stavolta ricambia l’ospitalità di allora con un riconoscimento che concede solo agli eventi che ha più a cuore: uno degli ultimi casi era stato il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sul podio il top della cultura italiana e il top della ricerca della pace. In un borgo che si appresta a trasformarsi da giovedì in una piccola metropoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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