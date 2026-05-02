La lezione a Rondine la corsa in Valdichiana e l' incidente Arezzo ricorda Zanardi | Se ne va un campione vero

Arezzo ricorda Alex Zanardi, scomparso a seguito di un incidente durante una corsa in Valdichiana. La sua morte ha suscitato commozione in tutto il paese, dato il suo passato come pilota di Formula 1 e la fama di campione nel mondo del paralismo. Recentemente, Zanardi aveva partecipato a una lezione a Rondine, mentre in passato aveva corso in diverse competizioni, tra cui una gara in Valdichiana.

L'Italia intera piange la morte di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo. Il suo cuore si è fermato il 1° maggio ma la famiglia lo ha annunciato oggi, 2 maggio. Zanardi era nato a Bologna e ottobre avrebbe compiuto 60 anni. La sua vita è stata segnata da grandi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, se ne va a 60 anni il campione che ha riscritto il concetto di limite Musica italiana in lutto, se ne va un vero simboloLa musica italiana perde oggi una delle sue figure più carismatiche e amate, un artista che ha saputo incarnare lo spirito della generazione Beat... Panoramica sull’argomento Dispersione scolastica: Lombardia, nasce Sezione Rondine, la scuola a dispersione zeroLa dispersione scolastica non si combatte soltanto con più didattica, ma con scuole capaci di ascoltare, includere, orientare e dare senso al futuro. Da questa convinzione nasce Sezione Rondine. La ... agensir.it ISTRUZIONE. PRESENTATA A PALAZZO LOMBARDIA ‘SEZIONE RONDINE. LA SCUOLA A DISPERSIONE ZERO’(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2026 – La dispersione scolastica non si combatte soltanto con più didattica, ma con scuole capaci di ascoltare, includere, orientare e dare senso al futuro. È da ... mi-lorenteggio.com