Napoli trionfa il 2 giugno | quasi 700.000 turisti in 5 notti da record
Il 2 giugno quasi 700.000 turisti hanno visitato Napoli, registrando un record di presenze in cinque notti. I dati ufficiali evidenziano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, con numeri che attestano un’affluenza senza precedenti. La città ha visto un aumento considerevole di visitatori stranieri e italiani, con una crescita anche delle prenotazioni alberghiere e delle attività turistiche. Le autorità locali hanno confermato il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nelle attrazioni principali.
Napoli: un’Ascesa Turistica Senza Precedenti. Napoli si conferma tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo. In occasione del Ponte del 2 giugno 2026, legato alla Festa della Repubblica, l’Osservatorio del Turismo del Comune prevede un incremento record delle presenze. Questo lungo ponte festivo, che inizierà venerdì 29 maggio e si estenderà fino al 2 giugno, porterà nella città partenopea un afflusso straordinario di viaggiatori, attratti sia dal clima mite che dalle molteplici bellezze locali. Rassegna delle Feste Patronali: Un’Occasione Imperdibile. Durante il Ponte del 2 giugno, Napoli ospiterà anche una rassegna dedicata alle Feste Patronali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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