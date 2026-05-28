Napoli trionfa il 2 giugno | quasi 700.000 turisti in 5 notti da record

Notizia in breve

Il 2 giugno quasi 700.000 turisti hanno visitato Napoli, registrando un record di presenze in cinque notti. I dati ufficiali evidenziano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, con numeri che attestano un’affluenza senza precedenti. La città ha visto un aumento considerevole di visitatori stranieri e italiani, con una crescita anche delle prenotazioni alberghiere e delle attività turistiche. Le autorità locali hanno confermato il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nelle attrazioni principali.