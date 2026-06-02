Turista rapinata della collana a piazza Garibaldi 22enne finisce in carcere
Una turista svizzera è stata rapinata della collana d'oro mentre camminava in via Alessandro Poerio, vicino piazza Garibaldi. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, e l'autore si è allontanato subito dopo. La donna ha chiamato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Un 22enne è stato fermato e portato in carcere con l'accusa di rapina.
Una turista svizzera è stata rapinata della collana d'oro mentre percorreva via Alessandro Poerio, nella zona di piazza Garibaldi. Per quell'episodio la polizia ha fermato un 22enne con precedenti, anche specifici, "gravemente indiziato" del reato di rapina. Il giovane è stato anche denunciato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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