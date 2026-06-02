Turista rapinata della collana a piazza Garibaldi 22enne finisce in carcere

Notizia in breve

Una turista svizzera è stata rapinata della collana d'oro mentre camminava in via Alessandro Poerio, vicino piazza Garibaldi. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, e l'autore si è allontanato subito dopo. La donna ha chiamato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Un 22enne è stato fermato e portato in carcere con l'accusa di rapina.