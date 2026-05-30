Una turista è stata derubata della collana d’oro in Corso Garibaldi, nel centro di Napoli, ieri sera. Un uomo di 19 anni è stato arrestato poco dopo, accusato di aver compiuto la rapina. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e aggredita mentre camminava. La polizia ha recuperato la collana e portato in custodia l’arrestato.

Una turista è stata vittima di una rapina nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, in Corso Garibaldi, nel centro di Napoli. Grazie al rapido intervento della Polizia di Stato, il presunto responsabile, un 19enne, è stato individuato e arrestato con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L'episodio si è verificato nelle vicinanze di una pizzeria, dove la donna si trovava quando è stata improvvisamente aggredita e derubata della collana d'oro che indossava. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcune persone presenti all'esterno del locale che hanno segnalato l'accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, turista rapinata della collana d’oro in Corso Garibaldi: arrestato 19enne

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Napoli, turista scippata della collanina d'oro: il ladro ripreso dalle telecamere

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