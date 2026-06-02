turismo chiediamo di essere ascoltati

Notizia in breve

L'associazione dei proprietari di seconde case nei Lidi comacchiesi ha scritto una lettera aperta ai candidati sindaci che si contendono la carica nelle prossime elezioni. La richiesta è di essere ascoltati nelle decisioni che riguardano il settore del turismo e la gestione delle seconde case. La comunicazione è stata inviata in vista del voto che si terrà domenica e lunedì, con l'obiettivo di influenzare le future politiche locali.