Turismo chiediamo di essere ascoltati
L'associazione dei proprietari di seconde case nei Lidi comacchiesi ha scritto una lettera aperta ai candidati sindaci che si contendono la carica nelle prossime elezioni. La richiesta è di essere ascoltati nelle decisioni che riguardano il settore del turismo e la gestione delle seconde case. La comunicazione è stata inviata in vista del voto che si terrà domenica e lunedì, con l'obiettivo di influenzare le future politiche locali.
E’ l’associazione dei proprietari di seconda casa dei Lidi comacchiesi ( ProSecCa ), a scrivere una lettera aperta ai due candidati sindaci che domenica e lunedì, sull base dei voti ottenuti, conquisteranno la carica di primo cittadino fino al 2031. A farsi portavoce delle istanze sono Maria Grazia Benetti assieme al GianCarlo Sartori per il consiglio direttivo. E’ sotto gli occhi di tutti che il turismo delle seconde case, dagli anni ‘70 in poi "è diventato fattore propulsivo dell’economia di Comacchio - scrive ProSecCa - grazie ai suoi sette lidi distribuiti su 23 chilometri di costa". Proprio sulla base di questo esiste l’Associazione Proprietari Seconde Case, nata 10 anni fa "per dare voce a queste persone che non votano perché non residenti, ma che pagano imposte e tasse di tutto rilievo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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